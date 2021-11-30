Прокуратура

Прокуратура Ингушетии выяснит причину пожара в торгово-рыночном центре «Ангушт» в Назрани

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Прокуратурой Назрани начата проверка по факту пожара во вторник 30 ноября в трехэтажном здании автотранспортного торгово-рыночного центра «Ангушт» по улице Муталиева, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.

«Для координации действий специальных служб и правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, соблюдение требований о пожарной безопасности, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц», — сказал собеседник.

По его словам, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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