Прокуратура Ингушетии выяснит причину пожара в торгово-рыночном центре «Ангушт» в Назрани
Прокуратурой Назрани начата проверка по факту пожара во вторник 30 ноября в трехэтажном здании автотранспортного торгово-рыночного центра «Ангушт» по улице Муталиева, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.
«Для координации действий специальных служб и правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, соблюдение требований о пожарной безопасности, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц», — сказал собеседник.
По его словам, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.