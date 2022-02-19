Прокуратура Ингушетии выясняет причину ДТП со школьным микроавтобусом

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Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по факту ДТП со школьным микроавтобусом в Малгобекском районе, где пострадали дети, сообщили газете «Ингушетия» в региональной прокуратуре.

«Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием школьного микроавтобуса в Малгобекском районе республики»,- сказал собеседник.

По его словам, в момент ДТП в микроавтобусе находилось 11 учеников 6-8 классов общеобразовательной школы № 27 сельского поселения Нижние Ачалуки.

«В результате столкновения пострадала 14-летняя девочка (ушиб плеча). После оказания медицинской помощи она отпущена домой», — добавили в надзорном ведомстве.

В ходе надзорных мероприятий выяснят, соблюдались ли водителем микроавтобуса правила пассажирских перевозок и ПДД.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Малгобекского района Ингушетии столкнулись легковушка и школьный микроавтобус, пострадали двое детей.

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