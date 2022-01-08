Прокуратура

Прокуратура Ингушетии выясняет причину отравления несовершеннолетнего угарным газом

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Прокуратура организовала проверку по факту отравления в пятницу, 7 января, в частном домовладении в Назрани несовершеннолетнего подростка, находившегося в гостях у родственников, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.

«В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказал собеседник.

По его словам, пострадавший госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу Назрани. В настоящее время состояние пострадавшего удовлетворительное.

Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.

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