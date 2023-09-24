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Прокуратура Ингушетии выясняет причину взрыва в мечети в Назрани

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Фото с места происшествия

Прокуратура региона организовала проверку по факту взрыва в подвале мечети в районе новостроек (За каналом) города Назрани под утро 24 сентября, в воскресенье, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.

«Организована проверка по информации о взрыве газа, произошедшего 24 сентября текущего года в подвальном помещении мечети по улице Мужахоева», — рассказал собеседник.

По его словам, на место происшествия выехал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев.

Отмечается, что в ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.

Результаты проверки взяты прокурором региона на контроль

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в 02:48 мск в районе новостроек Назрани по улице Мужахоева произошел хлопок газа в подвальном помещении мечети. Пострадавших и погибших нет, на момент взрыва мечеть пустовала.

Текст официального комментария: 

Прокуратурой Назрани организована проверка по информации о взрыве газа, произошедшего 24 сентября 2023 г. в подвальном помещении мечети по ул. Мужахоева г. Назрани.

На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор г. Назрани Ибрагим Чербижев.

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