Прокуратура Ингушетии выясняет причину взрыва в мечети в Назрани

«Организована проверка по информации о взрыве газа, произошедшего 24 сентября текущего года в подвальном помещении мечети по улице Мужахоева», — рассказал собеседник.

По его словам, на место происшествия выехал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев.

Отмечается, что в ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося.

Результаты проверки взяты прокурором региона на контроль

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в 02:48 мск в районе новостроек Назрани по улице Мужахоева произошел хлопок газа в подвальном помещении мечети. Пострадавших и погибших нет, на момент взрыва мечеть пустовала.