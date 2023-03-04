Прокуратура Ингушетии выявила нарушения в сфере перевозок людей легковым такси

Установлено, что районным отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений нормативных документов в области обеспечения БДД юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими названную деятельность, не принимались.

За 2022 год и истекший период этого года надзорные мероприятия, в том числе с использование технических средств, не проводились, предписания об устранении нарушений не выдавались, административных расследований также не было.

Прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, которое находится в стадии рассмотрения.