Прокуратура Ингушетии выявила нарушения в сфере перевозок людей легковым такси
Прокуратурой Назрановского района выявила нарушения в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.
Установлено, что районным отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений нормативных документов в области обеспечения БДД юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими названную деятельность, не принимались.
За 2022 год и истекший период этого года надзорные мероприятия, в том числе с использование технических средств, не проводились, предписания об устранении нарушений не выдавались, административных расследований также не было.
Прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, которое находится в стадии рассмотрения.