Прокуратура

Прокуратура Ингушетии выявила нарушения в сфере перевозок людей легковым такси

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Прокуратурой Назрановского района выявила нарушения в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканского надзорного ведомства.

Установлено, что районным отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения меры по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений нормативных документов в области обеспечения БДД юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими названную деятельность, не принимались.

За 2022 год и истекший период этого года надзорные мероприятия, в том числе с использование технических средств, не проводились, предписания об устранении нарушений не выдавались, административных расследований также не было.

Прокуратурой внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, которое находится в стадии рассмотрения.

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