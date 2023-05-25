Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП на горной дороге в Ингушетии
По факту ДТП на дороге «ЧМИ-Джейрах-Таргим» в горном Джейрахском районе организована проверка. В дорожно-транспортном происшествии погибла женщина, 4 человека пострадали, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Прокурором республики Андреем Васильченко организована проверка по сообщению о ДТП на автомобильной дороге «ЧМИ-Джейрах-Таргим». Ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и законодательства о несовершеннолетних», — говорится в сообщении.
При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что в дорожно-транспортном происшествии в горном Джейрахском районе Ингушетии погибла женщина, ещё четыре человека пострадали, в том числе и трое детей.