Прокуратура начала проверку по факту смертельного ДТП на горной дороге в Ингушетии

«Прокурором республики Андреем Васильченко организована проверка по сообщению о ДТП на автомобильной дороге «ЧМИ-Джейрах-Таргим». Ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и законодательства о несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в дорожно-транспортном происшествии в горном Джейрахском районе Ингушетии погибла женщина, ещё четыре человека пострадали, в том числе и трое детей.