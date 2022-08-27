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Прокуратура начала проверку после хлопка газа с пострадавшими в ингушском Карабулаке

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Прокуратура начала проверку по факту хлопа газа в частном домовладении в городе Карабулаке Ингушетии, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе подросток, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства региона.

«Начата проверка по факту хлопка газовоздушной смеси 27 августа в частном домовладении в Карабулаке, в результате которого пострадали 4 человека, в их числе 15-летний подросток. Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения республики. На место происшествия для координации действий спецслужб и правоохранительных органов выехал исполняющий обязанности прокурора города Микаил Ахильгов», — сказал собеседник.

В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.

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