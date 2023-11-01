Прокуратура обязала мэрию Карабулака Ингушетии отлавливать бродячих собак
Прокуратура Карабулака через суд обязала мэрию города отлавливать бродячих собак, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
Ранее при проверке выявлено, что большое количество бездомных собак с лаем перемещается по населенному пункту, создавая угрозу для жизни и здоровья горожан, в том числе детей, чем нарушаются их законные права на безопасное пребывание в общественных местах.
Между тем, отсутствие условий для содержания бездомных животных также противоречит требованиям законодательства об ответственном обращении с ними.
Исковые требования прокуратуры в интересах неопределенного круга лиц Карабулакский районный суд удовлетворил в полном объеме.
Исполнение решения будет проконтролировано прокурором города.