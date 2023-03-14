Прокуратура обязала мэрию Магаса принять меры по отлову бродячих собак
Прокуратурой столицы республики в ходе проведенной проверки установлено, что администрацией Магаса не ведется работа по предупреждению и ликвидации болезней безнадзорных животных, их лечению, отлову и содержанию, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе надзорного ведомства.
Тем самым нарушаются права граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
В связи с этим в Магасский районный суд направлено исковое заявление с требованием признать незаконным бездействие администрации города и обязать устранить нарушения. Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.
Судебным приставом-исполнителем в отношении должника — мэрии Магаса, принимается комплекс мер принудительного взыскания исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей, а также привлечения администрации к ответственности за неисполнение требований судебного акта.
Исполнительное производство находится на контроле прокуратуры города.