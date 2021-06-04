Прокуратура

Прокуратура отменила незаконное разрешение на строительство магазина в центре Назрани

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Прокуратура Ингушетии провела проверку исполнения законодательства в сфере градостроительства, на основании которой вынесла протест на отмену ранее выданного разрешительного документа на строительство магазина в центре Назрани, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что администрацией города в феврале 2012 года выдано разрешение на строительство магазина. Данный правовой акт противоречит действующему законодательству и подлежит отмене по следующим основаниям. Так, разрешение на строительство от 24 февраля 2012 года выдано в нарушение порядка заполнения формы разрешения», — говорится в сообщении.

По итогам проверки прокурор города внес главе администрации Назрани протест на разрешение строительства объекта с требованием о его отмене.

Протест прокурора рассмотрен и удовлетворен, разрешение на строительство отменено.

Одновременно в его же адрес, в целях устранения выявленных нарушений закона и привлечения к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц администрации города, прокурор города внес представление, которое находится на рассмотрении.

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