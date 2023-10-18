Безопасность

Прокуратура потребовала установить дорожные знаки возле школы в Назрани

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Прокуратура Назрани потребовала от мэрии установить дорожные знаки возле образовательной организации, сообщили газете «Ингушетии» в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что вблизи десятой общеобразовательной школы отсутствуют такие дорожные знаки, как «Дети», «Ограничение максимальной скорости», «Пешеходный переход». Также нет искусственной неровности, пешеходного ограждения и горизонтальной дорожной разметки.

Между тем, это ставит под угрозу жизнь и здоровье большого круга лиц, в том числе и несовершеннолетних.

Административное исковое заявление прокуратуры в отношении властей муниципалитета Магасским районным судом удовлетворено в полном объеме. Исполнение решения прокурором Назрани взято на контроль.

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