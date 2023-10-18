Прокуратура потребовала установить дорожные знаки возле школы в Назрани

Ранее в ходе прокурорской проверки было установлено, что вблизи десятой общеобразовательной школы отсутствуют такие дорожные знаки, как «Дети», «Ограничение максимальной скорости», «Пешеходный переход». Также нет искусственной неровности, пешеходного ограждения и горизонтальной дорожной разметки.

Между тем, это ставит под угрозу жизнь и здоровье большого круга лиц, в том числе и несовершеннолетних.

Административное исковое заявление прокуратуры в отношении властей муниципалитета Магасским районным судом удовлетворено в полном объеме. Исполнение решения прокурором Назрани взято на контроль.