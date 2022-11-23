Прокуратура

Прокуратура потребовала устранить санитарные нарушения в горной Ингушетии

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Прокуратурой Джейрахского района рассмотрено коллективное обращение местных жителей о нарушении санитарного-эпидемиологического законодательства в горной части Ингушетии у башенных комплексов Вовнушки и Эрзи.

В ходе выездной проверки установлено, что на территории ФГБУ «Государственный природный заповедник «Эрзи» не обустроены места накопления отходов, контейнерные площадки, не имеют твердое покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов, мусорные контейнеры не оборудованы закрывающиеся крышками. Территория заповедника по дороге в башенный комплекс Вовнушки нуждается в проведении ручной подборки мусора.

Внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих.

Более того, прокуратурой в отношении временно исполняющего обязанности директора заповедника «Эрзи» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренное ст. 6.3. КоАП России, которое направлено для рассмотрения по существу в управление Роспотребнадзора по республике, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

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