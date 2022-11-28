Прокуратура признала самовольной постройкой МКД в столице Ингушетии

Установлено, что постановлением администрации города в 2016 году в арендное пользование передан земельный участок с целевым назначением «под строительство многоквартирных жилых домов и торгового центра». Там коммерческой организацией начато строительство МКД. На момент проведения прокурорской проверки объект был возведен на уровне 8 этажа.

Вместе с тем, полученными в ходе проверки материалами установлено, что данный объект капитального строительства возводится без наличия соответствующего разрешения уполномоченного органа, без проектной документации и положительного заключения на него и без осуществления в установленном порядке государственного строительного надзора.

По результатам проверки в Магасский районный суд республики направлено исковое заявление к коммерческой организации с требованием признать МКД самовольной постройкой и обязать ее снести за счет организации. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

После вступления решения суда в юридическую силу прокуратурой города будут приняты меры по направлению исполнительного документа на принудительное исполнение в службу судебных приставов.