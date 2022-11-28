Прокуратура

Прокуратура признала самовольной постройкой МКД в столице Ингушетии

0

Прокуратурой Магаса проведена проверка соблюдения требований земельного и градостроительного законодательства при строительстве многоквартирных жилых домов в прибрежно-парковой зоне столицы Ингушетии, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что постановлением администрации города в 2016 году в арендное пользование передан земельный участок с целевым назначением «под строительство многоквартирных жилых домов и торгового центра». Там коммерческой организацией начато строительство МКД. На момент проведения прокурорской проверки объект был возведен на уровне 8 этажа.

Вместе с тем, полученными в ходе проверки материалами установлено, что данный объект капитального строительства возводится без наличия соответствующего разрешения уполномоченного органа, без проектной документации и положительного заключения на него и без осуществления в установленном порядке государственного строительного надзора.

По результатам проверки в Магасский районный суд республики направлено исковое заявление к коммерческой организации с требованием признать МКД самовольной постройкой и обязать ее снести за счет организации. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

После вступления решения суда в юридическую силу прокуратурой города будут приняты меры по направлению исполнительного документа на принудительное исполнение в службу судебных приставов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Студентка Ингушского госуниверситета приняла участие в реалити-шоу «Игры разума»
Жителя Ингушетии будут судить за хранение гранаты и патронов
В сельских поселениях Сурхахи и Экажево Ингушетии построят современные амбулатории
Судебные приставы приостановят взыскание долгов с мобилизованных
В городе Малгобеке Ингушетии прошел турнир по плаванию среди детей
На 4,8% повысятся пенсии с 1 января 2023 года
Путин назвал всех участников военной операции на Украине героями
В городе Малгобеке Ингушетии откроют центр социального обслуживания пожилых людей
62% жителей Ингушетии хотят получать зарплату как принято, 3% — каждый день
Ингушские депутаты поздравили семьи мобилизованных с Днем матери
Зелимхан Бакаев стал автором победного гола в матче «Зенит»-«Спартак»

Главное

Яндекс.Метрика

 