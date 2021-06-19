Прокуратура проконтролирует доследственную проверку по факту ДТП с каретой «скорой помощи» в Ингушетии

«Установлено, что легковой автомобиль «Лада Приора» столкнулся с машиной скорой медицинской помощи. На момент ДТП в автомобилях находилось восемь человек, в том числе несовершеннолетняя 2005 года рождения», — сказал собеседник издания.

По его информации, пострадавшие доставлены в больницу.

Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Также ведомство проконтролирует доследственную проверку по факту ДТП.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ход мероприятий прокурор Ингушетии взял на контроль.

Как уточнил нашему изданию информированный источник, в аварии серьезные травмы получил водитель легковушки, сейчас он находится в реанимации. На текущий момент в больнице остаются пятеро пострадавших

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», инцидент произошел в 12:07 на пересечении улицы Губиной и дороги на авторынок. Столкнулись два автомобиля «Лада Приора» и карета скорой медицинской помощи на базе «Газель».

По данным ГУ МЧС по региону, в ДТП пострадали четыре человека, которые доставлены в центральную больницу Сунженского района.