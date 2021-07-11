Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с большегрузами в Ингушетии

«В результате ДТП 37-летний водитель автоцистерны погиб, водитель второго большегруза получил различные телесные повреждения и находится в медицинском учреждении. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, для координации действий специальных служб и правоохранительных органов на место ДТП выезжало руководство Малгобекской городской прокуратуры. Ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и транспортировке нефтепродуктов. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Напомним, накануне в 19:03 в дежурную смену ГУ МЧС по региону поступило сообщение о том, что на автодороге «Малгобек — Зязиков-Юрт» произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись фура с соляркой и КамАЗ с кирпичами. В результате инцидента пострадали два человека. Из них один погиб. Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет.

Для деблокировки пострадавших и ликвидации пожара привлекались 12 специалистов и три единицы техники.

Как пояснили нашему изданию в аварийно-спасательной службе региона, при ДТП автоцистерна взорвалась, водитель был сильно зажат в кабине, не смог выбраться и сгорел заживо.