ДТП

Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с большегрузами в Ингушетии

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Прокурор республики Андрей Васильченко организовал проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Малгобекском районе с участием двух КамАЗов, один из которых автоцистерна с ГСМ, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

«В результате ДТП 37-летний водитель автоцистерны погиб, водитель второго большегруза получил различные телесные повреждения и находится в медицинском учреждении. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, для координации действий специальных служб и правоохранительных органов на место ДТП выезжало руководство Малгобекской городской прокуратуры. Ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и транспортировке нефтепродуктов. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Напомним, накануне в 19:03 в дежурную смену ГУ МЧС по региону поступило сообщение о том, что на автодороге «Малгобек —  Зязиков-Юрт» произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись фура с соляркой и КамАЗ с кирпичами. В результате инцидента пострадали два человека. Из них один погиб. Детей среди участников дорожно-транспортного происшествия нет.

Для деблокировки пострадавших и ликвидации пожара привлекались 12 специалистов и три единицы техники.

Как пояснили нашему изданию в аварийно-спасательной службе региона, при ДТП автоцистерна взорвалась, водитель был сильно зажат в кабине, не смог выбраться и сгорел заживо.

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