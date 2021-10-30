Прокуратура проконтролирует расследование ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок
Прокурор республики Андрей Васильченко организовал проверку по факту ночного ДТП в Назрани с участием автомобилей «КамАЗ» и «ВАЗ-211540», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.
«В момент ДТП в легковом автомобиле находилось 11 членов одной семьи, из которых 9 несовершеннолетние», — сказал представитель пресс-службы.
По его данным, в результате инцидента 36-летняя женщина и ее новорожденный ребенок погибли. Остальные восемь детей не пострадали и после медицинского осмотра отпущены домой.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
Для координации действий специальных служб и правоохранительных органов на место ДТП выехал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев.
В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будут выяснены причины и условия, способствовавшие дорожно-транспортному происшествию, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.
При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Ход мероприятий прокурором республики взят на контроль.
Ранее МВД по республике сообщало, что поздно ночью 29 октября на ФАД «Кавказ» в районе Назрановской крепости водитель автомобиля «ВАЗ-2115», предположительно, совершая маневр обгона, столкнулся с «КамАЗом», двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП погибла пассажирка «ВАЗа», при доставлении в больницу скончался новорожденный ребенок.