Прокуратура проконтролирует расследование ДТП, в результате которого погибли женщина и ребенок

«В момент ДТП в легковом автомобиле находилось 11 членов одной семьи, из которых 9 несовершеннолетние», — сказал представитель пресс-службы.

По его данным, в результате инцидента 36-летняя женщина и ее новорожденный ребенок погибли. Остальные восемь детей не пострадали и после медицинского осмотра отпущены домой.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Для координации действий специальных служб и правоохранительных органов на место ДТП выехал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев.

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будут выяснены причины и условия, способствовавшие дорожно-транспортному происшествию, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ход мероприятий прокурором республики взят на контроль.

Ранее МВД по республике сообщало, что поздно ночью 29 октября на ФАД «Кавказ» в районе Назрановской крепости водитель автомобиля «ВАЗ-2115», предположительно, совершая маневр обгона, столкнулся с «КамАЗом», двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП погибла пассажирка «ВАЗа», при доставлении в больницу скончался новорожденный ребенок.