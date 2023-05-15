Прокуратура проконтролирует расследование взрыва газа с пятью пострадавшими в Ингушетии

«На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал исполняющий обязанности Малгобекского городского прокурора Измаил Кодзоев», — сказал собеседник.

По его словам, ведомство установит все обстоятельства и причины случившегося, а также проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Результаты проверки Васильченко взял на контроль.

Как пояснили «Ингушетии» в республиканском МЧС, при взрыве газа пострадали пять человек.

«Накануне в 20:20 в службу «112» поступило сообщение о том, что в сельском поселении Нижние Ачалуки произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате пострадали пять человек — 1966, 1975, 1999, 2007 и 2003 годов рождения», — отметили в министерстве.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в ГУ МЧС РФ по республике сообщали о четырех госпитализированных.