Прокуратура

Прокуратура проверит базу отдыха в Ингушетии после гибели 8-летнего ребенка

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Прокурором Сунженского района Ингушетии организована проверка по факту утопления 8-летнего мальчика на территории базы отдыха «Ореховая роща» в сельском поселении Нестеровское, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

«Прокуратурой района проверяется законность функционирования водного объекта, расположенного на территории базы отдыха, а также будет дана оценка исполнения законодательства об основах системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Кроме того, прокурором района в следственные органы был направлен материал проверки для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

«В настоящее время Следственным отделом по Сунженскому району СУ СК России по республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — добавили в ведомстве.

Результаты проверки прокурором республики взяты на контроль.

Одновременно с этим, прокуратура республики контролирует ход расследования уголовного дела следственными органами.

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