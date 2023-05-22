Прокуратура проверяет законность строительства ТЦ рядом со зданием ППС Ингушетии

«По данному факту прокуратура Сунженского района проводит проверку соблюдения земельного и градостроительного законодательства», — сказал собеседник издания.

Между тем в мэрии газете «Ингушетия» сообщили о встрече представителей органов местного самоуправления с общественниками по данной проблеме.

«На встрече в городской администрации общественность осудила попытки возведения объекта и выразила обеспокоенность сложившейся ситуацией, отметив, что данные работы усложняют дальнейшее строительство объездной дороги через рынок и лишает многих водителей возможности парковаться», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, активисты попросили власти отменить мешающую горожанам стройку, так как здание будет прилегать прямо к проезжей части.

При этом собеседник уточнил, что район улицы Свердлова, где были начаты подготовительные работы с привлечением спецтехники после вырубки деревьев, перегружен застройкой и автотранспортом.

Как заявил председатель общественного совета муниципалитета Иса Чаниев, ранее возле здания ППС была дорога, соединяющая улицы Свердлова и Кулиева.

Совет добивался освобождения важной дорожной артерии для предотвращения пробок по улице Грозненская близ центрального рынка.

«Но пока мы занимались этим вопросом, появилась еще большая проблема — некие люди собрались построить торговый центр прямо у проезжей части возле ППС полиции, который будет мешать безопасному передвижению. Обращаемся к республиканским властям, Минимущества с просьбой не допустить этих нарушений. Представители общественности будут стоять на этом до конца», — заявил Чаниев.