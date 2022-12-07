Прокуратура проводит проверку по факту хлопка газа в Назрани с четырьмя пострадавшими

«На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор республики Андрей Васильченко. В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования», — говорится в сообщении.

Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.

Напомним, в среду, 7 декабря, в торговом центре «Таргим» в Назрани произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров.