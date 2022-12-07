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Прокуратура проводит проверку по факту хлопка газа в Назрани с четырьмя пострадавшими

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Прокуратура Ингушетии начала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в торговом доме «Таргим» в Назрани в среду, 7 декабря, где пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор республики Андрей Васильченко. В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования», — говорится в сообщении.

Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.

Напомним, в среду, 7 декабря, в торговом центре «Таргим» в Назрани произошел хлопок газовоздушной смеси, пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

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