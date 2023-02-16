ДТП

Прокуратура проводит проверку после ДТП в Ингушетии с участием рейсового автобуса

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Прокуратуры Ингушетии и Дагестана проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия в республике с одним погибшим и 8 пострадавшими с участием рейсового автобуса «Краснодар-Махачкала», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

Как отметил собеседник издания, на место ДТП для координации действий правоохранительных органов выехал прокурор региона Андрей Васильченко.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению правил безопасности дорожного движения и требований, регламентирующих порядок перевозки пассажиров в междугородних рейсах, в деятельности организации-перевозчика, зарегистрированной на территории Дагестана.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как ранее информировала газета «Ингушетия», в четверг утром в результате опрокидывания рейсового автобуса «Краснодар-Махачкала» на ФАД «Кавказ» погиб один человек и восемь пострадали.

Пострадавшие госпитализированы в Сунженскую районную больницу.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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