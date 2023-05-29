Прокуратура проводит проверку после хлопка газа с пострадавшими в Ингушетии

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, прокуратурой района будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Как ранее информировала газета «Ингушетия», в понедельник утром в результате хлопка газа без последующего возгорания пострадали ребенок и взрослый. С ожогами различной степени они доставлены в ИРКБ и детскую республиканскую клиническую больницу.

Зафиксировано частичное повреждение домовладения, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.