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Прокуратура расследует инцидент с возгоранием автобуса в Ингушетии

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Прокурор республики организовал проверку по факту накануне возгорания в сельском поселении Новый Редант рейсового автобуса, следовавшего по маршруту «Назрань — Малгобек», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.

«Предварительно установлено, что возгорание произошло вследствие технической неисправности транспортного средства», — считают в прокуратуре.

По словам собеседника издания, ведомство выяснит все обстоятельства произошедшего, а также даст оценку соблюдению правил перевозки пассажиров, технического состояния транспортного средства, условий его эксплуатации.

Ранее газета «Ингушетия» со ссылкой на МЧС республики сообщала, что возгорание пассажирского автобуса произошло по причине короткого замыкания, а не в результате ДТП. Транспортное средство сгорело частично.

По информации осведомленного источника издания, все пассажиры и водитель эвакуировались самостоятельно. Обошлось без погибших и пострадавших.

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