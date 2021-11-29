Прокуратура разберется в ситуации с отчислением студентов и нарушением трудовых прав сотрудников ИнгГУ

«К прокурору региона обратился 21 человек из числа студентов и работников ИнгГУ. В частности, были затронуты вопросы нарушения трудового законодательства, а также законодательства об образовании», — сказал собеседник.

По его словам, по факту выездного приема прокурором региона Андреем Васильченко рассмотрение 11-ти письменных обращений возложено на его первого заместителя.

Напомним, 30 ноября уже в здании прокуратуры республики в Магасе прокурор намерен провести личный прием студентов и сотрудников вуза.