Прокуратура разберется в ситуации с отчислением студентов и нарушением трудовых прав сотрудников ИнгГУ

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Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко в понедельник провел выездной прием студентов, их родителей, а также работников Ингушского госуниверситета по факту массового отчисления студентов и нарушения трудовых прав самих сотрудников образовательного учреждения, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.

«К прокурору региона обратился 21 человек из числа студентов и работников ИнгГУ. В частности, были затронуты вопросы нарушения трудового законодательства, а также законодательства об образовании», — сказал собеседник.

По его словам, по факту выездного приема прокурором региона Андреем Васильченко рассмотрение 11-ти письменных обращений возложено на его первого заместителя.

Напомним, 30 ноября уже в здании прокуратуры республики в Магасе прокурор намерен провести личный прием студентов и сотрудников вуза.

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