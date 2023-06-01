Прокуратура

Прокуратура восстановила пенсионные права жителя Ингушетии

0

Прокуратура города Назрани Ингушетии по обращению местного жителя провела проверку и установила, что размер страховой пенсии по старости заявителя, после проведенной ревизии в январе текущего года, был снижен на 11 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, основанием для этого послужила справка о заработной плате по месту его работы с 1993 по 1997 годы, превышающая сумму среднемесячной зарплаты по стране, за тот же период.

Вместе с тем выплата страховой пенсии по старости, может быть прекращена пенсионным органом только в случае признания в установленном законом порядке недействительными представленные сведения. Наличие же сомнений не предусмотрено законом в качестве основания для прекращения или снижения пенсии.

Прокуратура внесла представление руководителю регионального отделения Социального фонда России, после чего произведен перерасчет. Удержанные за 5 деньги выплачены пенсионеру в полном объеме.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия принимает участие в конкурсе лучших региональных практик «Регион добрых дел»
ЦУР Ингушетии провел обучающий семинар для пресс-секретарей министерств и ведомств республики
В День защиты детей в СКФО стартует новый творческий проект по электробезопасности
В селе Нестеровское Ингушетии открылся пришкольный лагерь дневного пребывания «Светлячок»
С юными спортсменами Сунженского района Ингушетии провели беседу по профилактике экстремизма
В Назрани активно ведутся экологические и санитарные работы в преддверии Дня Республики Ингушетия
В Ингушетии определился победитель регионального этапа конкурса «Учитель года России»
Курсы по изучению ингушского языка впервые открылись в Доме дружбы народов в Казани
В Ингушетии от удара током погиб молодой человек при сборе металлолома
ФАДН приглашает фотографов и любителей Ингушетии принять участие в конкурсе «Русская инициатива»
Обвиняемого в покушении на мошенничество жителя Ингушетии судят в Москве

Главное

Яндекс.Метрика

 