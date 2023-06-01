Прокуратура восстановила пенсионные права жителя Ингушетии

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, основанием для этого послужила справка о заработной плате по месту его работы с 1993 по 1997 годы, превышающая сумму среднемесячной зарплаты по стране, за тот же период.

Вместе с тем выплата страховой пенсии по старости, может быть прекращена пенсионным органом только в случае признания в установленном законом порядке недействительными представленные сведения. Наличие же сомнений не предусмотрено законом в качестве основания для прекращения или снижения пенсии.

Прокуратура внесла представление руководителю регионального отделения Социального фонда России, после чего произведен перерасчет. Удержанные за 5 деньги выплачены пенсионеру в полном объеме.