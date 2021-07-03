Прокуратура

Прокуратура встала на защиту трудовых прав сотрудников научной библиотеки Ингушетии

0

Главное надзорное ведомство республики потребовала от руководства госуниверситета оформить трудовые договоры с 11 сотрудниками научной библиотеки на неопределенный срок, то есть на постоянной основе, сообщили газете «Ингушетия» пресс-службе региональной прокуратуры.

«Ведомство организовало проверку по информации в интернете о нарушениях трудовых прав работников научной библиотеки Ингушского госуниверситета. Установлено, что 11 сотрудников в 2020 году приняты на работу, с ними вуз заключил срочные трудовые договоры сроком до 31 июля 2021 года, на период от восьми месяцев до одного года», — сказал собеседник издания.

В пресс-службе заявили, что контракты могут заключаться на неопределенный срок и на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).

Библиотекари являются штатными работниками упомянутого учреждения, и эта работа для них основная. Никто из них не работает по совместительству в другом месте.

Таким образом, с ними незаконно заключены срочные трудовые договоры, без наличия оснований.

По результатам прокурорской проверки на приказы ректора вуза о приеме их на работу по срочным трудовым договорам принесено 11 протестов, которые находятся на стадии рассмотрения. Ведомство потребовало оформить с библиотекарями трудовые договоры на неопределенный срок, то есть на постоянной основе.

Кроме того, надзорное ведомство установило факты нарушения аналогичных трудовых прав и других работников образовательного учреждения.

Результаты проверки находятся на контроле прокурора республики.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Калиматов поздравил госавтоинспекторов с профессиональным праздником
В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19
В столице Ингушетии продолжаются работы по благоустройству центральной аллеи города
В административном округе Назрани ограничили подачу воды из-за прорыва водопровода
Путин отменил обязательный техосмотр автомобиля для получения полиса ОСАГО
В городе воинской славы Малгобеке посадили «яблоню дружбы»
В ближайшие два года в Ингушетии благоустроят 43 общественные территории
В 2022 году прожиточный минимум на душу населения в России составит 11 950 рублей
МФО накопили клиентов
Прокуратура Ингушетии потребовала заблокировать 15 интернет-сайтов с информацией по изготовлению взрывчатки
Сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев провел прием граждан

Главное

Яндекс.Метрика

 