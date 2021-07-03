Прокуратура встала на защиту трудовых прав сотрудников научной библиотеки Ингушетии

«Ведомство организовало проверку по информации в интернете о нарушениях трудовых прав работников научной библиотеки Ингушского госуниверситета. Установлено, что 11 сотрудников в 2020 году приняты на работу, с ними вуз заключил срочные трудовые договоры сроком до 31 июля 2021 года, на период от восьми месяцев до одного года», — сказал собеседник издания.

В пресс-службе заявили, что контракты могут заключаться на неопределенный срок и на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор).

Библиотекари являются штатными работниками упомянутого учреждения, и эта работа для них основная. Никто из них не работает по совместительству в другом месте.

Таким образом, с ними незаконно заключены срочные трудовые договоры, без наличия оснований.

По результатам прокурорской проверки на приказы ректора вуза о приеме их на работу по срочным трудовым договорам принесено 11 протестов, которые находятся на стадии рассмотрения. Ведомство потребовало оформить с библиотекарями трудовые договоры на неопределенный срок, то есть на постоянной основе.

Кроме того, надзорное ведомство установило факты нарушения аналогичных трудовых прав и других работников образовательного учреждения.

Результаты проверки находятся на контроле прокурора республики.