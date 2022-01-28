Прокуратура выясняет причину отравления пятерых детей в Ингушетии

«В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также дана оценка исполнения требований законодательства о несовершеннолетних. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — сказал собеседник.

По его словам, результаты проверки прокурором республики взяты на контроль.

Напомним, в Назрани днем 28 января пятерых детей от 3 до 10 лет доставили в больницу, предположительно, с отравлением угарным газом.