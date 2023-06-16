Прокуратура выясняет причины ДТП с семью погибшими в Ингушетии

«На место происшествия выехали заместитель прокурора республики Гирихан Хазбиев и прокурор Сунженского района Анзор Баркинхоев», — сказал собеседник.

По словам собеседника издания, прокуратура выяснит все обстоятельства произошедшего, причины и условия, им способствовавшие, а после даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и законодательства о несовершеннолетних.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования ведомства.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по республике сообщали о том, что в 18:38 мск в дежурную смену ведомства поступило сообщение о том, что в Сунженском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место происшествия спасатели установили что столкнулись два легковых автомобиля — «Мерседес» и «ВАЗ-21112».

В аварии погибли семь человек, из них трое детей.

Как уточнили в пресс-службе республиканского МВД, по предварительным данным, водитель «Мерседеса» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с «ВАЗ-21112».

При ДТП скончались оба водителя, пассажир иномарки и четверо пассажиров «Лады», в том числе трое детей.