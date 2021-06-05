Антитеррор

Прокуратура выявила нарушения на спортплощадках в горном районе Ингушетии, построенных в рамках нацпроекта

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Прокуратурой Ингушетии в ходе проверки спортивных площадок в сельских поселениях Гули и Ляжги Джейрахского района Ингушетии, построенных в рамках нацпроекта «Комплексное развитие сельских территорий», выявлены нарушения в федерального закона О противодействии терроризму«, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Администрациями сельских поселений Гули и Ляжги не приняты меры, направленные на проведение категорирования и не определены ответственные лица за обеспечение антитеррористической безопасности на объектах спорта — спортивных площадках», — говорится в сообщении.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес глав сельских поселений Гули и Ляжги внесено 2 представления об устранении нарушений законодательства в сфере антитеррористической защищенности.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле у прокурора района.

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