Прокуратура

Прокуратура выявила нарушения при реализации нацпроекта по развитию санитарной авиации в Ингушетии

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Прокуратура Ингушетии выявила нарушения в работе регионального правительства, которое не обеспечено своевременное финансирование Минфином мероприятий, предусмотренных нацпроектом по развитию санитарной авиации в регионе, сообщает пресс-службе надзорного ведомства региона.

«Прокуратурой проведена проверка по обращению заместителя Министра здравоохранения РФ по факту неисполнения в регионе мероприятий по развитию санитарной авиации в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». В ходе проверки установлено, что в нарушение требований бюджетного законодательства правительством республики не обеспечено своевременное финансирование Минфином за счет средств бюджета республики на выполнение мероприятий, предусмотренных проектом», — говорится в сообщении.

По факту выявленных нарушений надзорным ведомством республики было внесено представление об устранении нарушений закона председателю правительства региона, которое рассмотрено и удовлетворено.

«Нарушения устранены, Минздраву Ингушетии доведены необходимые лимиты для исполнения регионального проекта, приняты меры по заключению контракта на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи», — добавили в прокуратуре республики.

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