Прокуратура выявила нарушения при строительстве спортивной площадки в Ингушетии

Проверка была проведена после публикации в социальных сетях информации о нарушениях при возведении объекта.

В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что будет дана оценка исполнению требований градостроительного и бюджетного законодательства, а также приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.