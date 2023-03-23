Прокуратура

Прокуратура выявила нарушения при строительстве спортивной площадки в Ингушетии

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Прокурором Сунженского района республики Анзором Баркинхоевым с выездом на место установлено, что работы при строительстве спортивной площадки в сельском поселении Нестеровское выполнены не качественно.

Проверка была проведена после публикации в социальных сетях информации о нарушениях при возведении объекта.

В пресс-службе надзорного ведомства отметили, что будет дана оценка исполнению требований градостроительного и бюджетного законодательства, а также приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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