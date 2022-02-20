Прокуратура Ингушетии взяла на контроль расследование ДТП с разливом нефти в Алханчуртский оросительный канал

«В результате опрокидывания автомобиля водитель большегруза не пострадал. Однако, произошел разлив нефтепродуктов в Алханчуртский канал» , - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, для координации действий специальных служб и правоохранительных органов на место ДТП выехал Малгобекский городской прокурор Магомед Балаев.

Ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, при транспортировке нефтепродуктов, а также требований природоохранного законодательства. Взяты на контроль работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.