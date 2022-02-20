Происшествие

Прокуратура Ингушетии взяла на контроль расследование ДТП с разливом нефти в Алханчуртский оросительный канал

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Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко организовал проверку по факту ДТП 19 февраля на мосту в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района с участием грузовой автоцистерны перевозившей нефтепродукты, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве региона.

«В результате опрокидывания автомобиля водитель большегруза не пострадал. Однако, произошел разлив нефтепродуктов в Алханчуртский канал» , - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, для координации действий специальных служб и правоохранительных органов на место ДТП выехал Малгобекский городской прокурор Магомед Балаев.
Ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, при транспортировке нефтепродуктов, а также требований природоохранного законодательства. Взяты на контроль работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.
При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

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