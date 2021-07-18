Прокуратурой города Карабулака Ингушетии выявлены 5 сайтов, торгующих фальшивыми дипломами

Как сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства, на данных ресурсах, доступ к которым не ограничен и не требует регистрации и введения пароля, пользователям предоставлялась возможность получить фальшивые документы об образовании на бланках государственного образца.

В ведомстве напомнили, что федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. А незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также подделка официального документа в целях его использования является преступлением.

С целью устранения выявленных нарушений закона прокурор города направил в Карабулакский районный суд 5 административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России и об ограничении доступа к ним.