Прокуратурой города Карабулака Ингушетии выявлены 5 сайтов, торгующих фальшивыми дипломами
Прокуратурой города Карабулака Ингушетии в ходе мониторинга сети Интернет выявлено 5 сайтов, на которых размещена информация о незаконной реализации дипломов о высшем и среднем образовании, а также школьных аттестатов.
Как сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства, на данных ресурсах, доступ к которым не ограничен и не требует регистрации и введения пароля, пользователям предоставлялась возможность получить фальшивые документы об образовании на бланках государственного образца.
В ведомстве напомнили, что федеральный закон запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. А незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также подделка официального документа в целях его использования является преступлением.
С целью устранения выявленных нарушений закона прокурор города направил в Карабулакский районный суд 5 административных исковых заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России и об ограничении доступа к ним.