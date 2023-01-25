ДТП

Прокуратурой Ингушетии организована проверка после ДТП с участием маршрутки

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Прокуратурой Ингушетии организована проверка после ДТП с участием маршрутки при выезде из столицы региона, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как ранее информировала газета «Ингушетия», накануне вечером столкнулись четыре машина: «Мерседес 212», пассажирская «Газель» и два автомобиля марки «Лада-Гранта». Пострадали четыре человека, которые доставлены в ИРКБ.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению правил перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения», — отметили в прокуратуре.

Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.

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