Прокуратурой Ингушетии организована проверка после ДТП с участием маршрутки

Как ранее информировала газета «Ингушетия», накануне вечером столкнулись четыре машина: «Мерседес 212», пассажирская «Газель» и два автомобиля марки «Лада-Гранта». Пострадали четыре человека, которые доставлены в ИРКБ.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению правил перевозки пассажиров и безопасности дорожного движения», — отметили в прокуратуре.

Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.