Прокуратура

Прокуратурой Ингушетии проводится проверка по факту взрыва газа в частном доме

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Прокуратурой Ингушетии проводится проверка по факту взрыва газа в частном домовладении в сельском поселении Долаково Назрановского района республики, в результате которого пострадали женщина и ее 6-летний сын.

Пострадавшие госпитализированы с ожогами в медицинские учреждения города Назрани.

«На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Назрановского района Адам Арсамаков», — отметили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что сообщение от диспетчера службы пожаротушения города Магаса о том, что в сельском поселении Долаково Назрановского района произошел хлопок газовоздушной смеси без возгорания поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону 09.10 мск в пятницу.

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