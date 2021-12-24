Прокуратурой Ингушетии проводится проверка по факту взрыва газа в частном доме
Прокуратурой Ингушетии проводится проверка по факту взрыва газа в частном домовладении в сельском поселении Долаково Назрановского района республики, в результате которого пострадали женщина и ее 6-летний сын.
Пострадавшие госпитализированы с ожогами в медицинские учреждения города Назрани.
«На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Назрановского района Адам Арсамаков», — отметили в надзорном ведомстве.
В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.
При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что сообщение от диспетчера службы пожаротушения города Магаса о том, что в сельском поселении Долаково Назрановского района произошел хлопок газовоздушной смеси без возгорания поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону 09.10 мск в пятницу.