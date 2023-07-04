Прокуратура

Прокуратурой Ингушетии проводится проверка после лекарственного отравления ребенка

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В Ингушетии прокуратурой организована проверка после сообщения о том, что в Малгобекскую центральную районную больницу доставили ребенка 2020 года рождения с медикаментозным отравлением, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

По предварительным данным, 3 июля текущего года малолетняя, находясь в домовладении своей бабушки в сельском поселении Сагопши Малгобекского района, обнаружила таблетки и употребила их.

В ходе проверки городской прокуратурой будут выяснены все обстоятельства происшествия, причины и условия ему способствовавшие, а также дана оценка исполнению родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей.

Ход проверочных мероприятий надзорным ведомством республики поставлен на контроль.

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