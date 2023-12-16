Прокуратурой Ингушетии проводится проверка после пожара в магазине с пострадавшей

Продуктовый магазин «Ангушт» загорелся накануне около 21 часа вечера. Площадь пожара составила 66 квадратных метров. Пострадавшая женщина-продавец доставлена в ИРКБ.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора города Абуязит Картоев.

Отмечается, что в ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, соблюдение требований о пожарной безопасности, законодательства об охране труда, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц.