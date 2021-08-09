Прокуратурой Ингушетии за 6 месяцев проведено более 1,1 тыс. мероприятий по правовому просвещению населения

Отмечается, что на сайте прокуратуры регулярно размещались статьи по разъяснению федерального законодательства, поправок и дополнений в действующее законодательство. В ряде случаев статьи подготовлены в формате «вопросы и ответы», разъяснялись формы и способы защиты прав в случае их нарушения.

В качестве платформы для распространения правовых знаний среди населения широко использовались информационные стенды, сайты государственных органов и органов местного самоуправления, где размещено 265 информационных материалов, подготовленных прокурорскими работниками.

В отчетном периоде подготовлено 73 информационно-разъяснительного материала (памятки, буклеты, социальная реклама) по актуальным вопросам.

Также проведено 170 мероприятий в коллективах в формате круглых столов, лекций, бесед, семинарских занятий, совещаний. Особое внимание уделено вопросам правового воспитания несовершеннолетних. По окончании мероприятий участникам раздавались памятки (буклеты), даны ответы на вопросы, приведены примеры из судебной практики и практики прокурорского надзора.

В целях правового воспитания несовершеннолетних в мае этого года прокуратурой Назрановского района проведены конкурсы рисунков и плакатов среди учащихся территориальных общеобразовательных организаций по вопросу безопасности дорожного движения.