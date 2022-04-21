Прокуратурой организована проверка по факту отравления в Ингушетии двоих детей угарным газом

Пострадавшие были госпитализированы в Детскую республиканскую клиническую больницу в городе Назрани. В настоящее время состояние пострадавших удовлетворительное, они выписаны из больницы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратурой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону в 02:30 мск 21 апреля.

По прибытии по адресу проживания аварийной службой было установлено, что в ванной комнате была неисправна вытяжная система водонагревательного оборудования. В результате чего пострадало двое детей.

Утечка была устранена дежурной службой, угрозы безопасности здоровья жильцов нет. Состояние пострадавших после оказания специализированной медицинской помощи удовлетворительное.