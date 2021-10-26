Прокуратурой РФ вынесен протест в парламент в целях исключения положений о Конституционном суде Ингушетии
Прокуратура России потребовала от парламента Ингушетии рассмотреть вынесенный в мае 2021 года протест на отдельные положения деятельности Конституционного суда Ингушетии и внести необходимые изменения для приведения ее в соответствие с Конституцией России, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе главного надзорного органа страны.
«Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ „О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти“ утверждены изменения в Конституцию России. Согласно новой редакции статьи 118 Конституции страны, конституционные (уставные) суды субъектов не входят в судебную систему», — сказал собеседник.
По его словам, со дня вступления в силу федерального закона «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы», определяющего порядок упразднения конституционных судов субъектов, они не могут принимать новые дела к производству.
«В связи с этим необходимо внести изменения, касающиеся деятельности Конституционного суда республики», — добавили в прокуратуре.
Как прокомментировал изданию председатель комитета по государственному строительству и законодательству Народного собрания Ингушетии Ислам Гадиев (ЛДПР), на данном этапе законодательному органу региона ничего не остается, кроме как удовлетворить данный протест, так как доводы прокуратуры обоснованные.
«В соответствии с федеральным законодательством депутаты НС обязаны рассмотреть вопрос упразднения конституционного суда региона, так как он не входит в систему судов. Тем не менее, окончательное решение по данному протесту еще не принято и рассмотрение закона о внесении изменений в Конституцию республики включен в план работы НС на период осенней сессии 2021 года», — сказал Гадиев.
Напомним, федеральный конституционный закон № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы» был принят в декабре 2020 года, согласно которому конституционные и уставные суды субъектов страны упразднят до 1 января 2023 года. Точные даты определят регионы. Кроме того, они смогут создать конституционные или уставные советы при законодательных органах. Со дня вступления в силу вышеуказанного закона такие суды перестанут принимать к производству новые дела.
На момент принятия закона из всех регионов страны конституционные суды действовали только в 14 субъектах.
За время своего существования КС РИ, начиная с 2010 года, вынес 25 постановлений и 74 определения. В соседних регионах Ингушетии процесс уже запущен. Например, в Северной Осетии с 1 января 2022 года планируют упразднить конституционный суд. Соответствующий законопроект поддержали депутаты Северной Осетии на совете парламента в четверг.