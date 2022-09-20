Прокуратурой взято на контроль расследование убийства жителя Ингушетии

На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев.

Следственным управлением СКР по республике по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК России (убийство).

Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой города признано законным и обоснованным.

В настоящее время правоохранительными органами республики проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратурой республики взяты на контроль.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», сегодня днем в центре Назрани неизвестный открыл стрельбу по руководителю строительной фирмы, когда тот заходил в магазин. Нападавший произвел несколько выстрелов. Мужчина в результате тяжелого ранения скончался.

Подозреваемый передвигался на «четырнадцатой». Мотивом совершения преступления могла стать кровная месть.

После в Назрановском районе, между городом Карабулаком и сельским поселением Плиево, правоохранители обнаружили полностью сгоревший автомобиль ВАЗ-2114.