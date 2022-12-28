Прокуратуры Ингушетии выявила сайты с информацией о способах хищения энергоресурсов

«Пользователям предлагались способы, позволяющие полностью или частично останавливать работу счетчика без прекращения подачи энергоресурсов. При этом вход на сайты является свободным, не требуется регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов. Ограничения на передачу, копирование и распространение информации с сайтов отсутствуют», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там напомнили, что федеральным законом установлен запрет на размещение в сети Интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

По результатам проверки прокуратурой в Сунженский районный суд направлено 20 административных исковых заявлений об ограничении доступа к информации.