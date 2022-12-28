Прокуратура

Прокуратуры Ингушетии выявила сайты с информацией о способах хищения энергоресурсов

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Прокуратурой Сунженского района Ингушетии в ходе мониторинга сети Интернет выявлено 20 страниц социальной сети, на которых размещена для свободного доступа информация, предлагающая способы остановки приборов учета потребления газа, воды и электроэнергии, чтобы незаконно уменьшить коммунальные платежи.

«Пользователям предлагались способы, позволяющие полностью или частично останавливать работу счетчика без прекращения подачи энергоресурсов. При этом вход на сайты является свободным, не требуется регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов. Ограничения на передачу, копирование и распространение информации с сайтов отсутствуют», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там напомнили, что федеральным законом установлен запрет на размещение в сети Интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

По результатам проверки прокуратурой в Сунженский районный суд направлено 20 административных исковых заявлений об ограничении доступа к информации.

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