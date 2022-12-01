Прием граждан

Прокурор города Магаса Ингушетии проведет прием граждан в детском реабилитационном центре

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В преддверии Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, прокурор города Магаса Ингушетии Беслан Шадиев проведет личный прием граждан-инвалидов, а также законных представителей детей с ОВЗ в детском республиканском реабилитационном центре.

Заявитель вправе подать в ходе приема письменное обращение в своих интересах, либо интересах иного лица. К нему при необходимости могут быть приложены копии либо подлинники документов и материалов, связанных с обращением.

Подлинники документов (материалов) возвращаются по окончании прокурорской проверки вместе с ответом на обращение. На личном приеме в обязательном порядке предъявляется паспорт или другой документ удостоверяющий личность гражданина.

Прием будет проводиться 2 декабря 2022 года с 15 до 16 часов по адресу: город Магас, улица Назарбаева, 15. Дополнительную информацию можно получить в прокуратуре (г. Назрань, ул. Фабричная, 9) или по телефону: 8 928 799 44 44, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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