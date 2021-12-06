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Прокурор Ингушетии 7 декабря текущего года проведёт приём представителей коллектива Ингушской республиканской больницы

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Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко 7 декабря текущего года с 10:00 до 18:00 проведёт приём по личным вопросам представителей коллектива Ингушской республиканской клинической больницы им. А. О. Ахушкова.

Приём состоится по адресу: г. Назрань, ул. Муталиева, 11 (в здании ИРКБ). Посетитель в ходе приема имеет право подать письменное обращение на имя прокурора, приложив при необходимости документы и материалы, подтверждающие его доводы.

Как отметили в региональной прокуратуре, предъявление паспорта на личном приеме обязательно.

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