Прокуратура

Прокурор Ингушетии инициирует установление порядка выплаты поощрения уволенным с гражданской службы

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Республиканская прокуратура провела анализ состояния законности нормативно-правовых актов в сфере государственной гражданской службы.

Согласно части 6 статьи 55 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» и части 6 статьи 19 закона региона от 30 ноября 2005 г.

«О государственной гражданской службе Республики Ингушетия», законами и иными нормативно-правовыми актами субъекта РФ устанавливаются размеры, порядок и условия выплаты единовременного поощрения гражданским служащим субъекта РФ и гражданам, уволенным с гражданской службы после представления к награждению или поощрению.

Анализ действующих республиканских законов показал отсутствие в республике установленных размеров, порядка и условий выплаты единовременного поощрения гражданам, уволенным с гражданской службы после представления к награждению или поощрению.

В связи с этим прокурор республики Андрей Васильченко в адрес руководителя администрации Главы и правительства Ингушетии направил предложение о разработке соответствующего нормативно-правового акта.

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