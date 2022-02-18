Прокурор Ингушетии инициирует установление порядка выплаты поощрения уволенным с гражданской службы

Согласно части 6 статьи 55 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» и части 6 статьи 19 закона региона от 30 ноября 2005 г.

«О государственной гражданской службе Республики Ингушетия», законами и иными нормативно-правовыми актами субъекта РФ устанавливаются размеры, порядок и условия выплаты единовременного поощрения гражданским служащим субъекта РФ и гражданам, уволенным с гражданской службы после представления к награждению или поощрению.

Анализ действующих республиканских законов показал отсутствие в республике установленных размеров, порядка и условий выплаты единовременного поощрения гражданам, уволенным с гражданской службы после представления к награждению или поощрению.

В связи с этим прокурор республики Андрей Васильченко в адрес руководителя администрации Главы и правительства Ингушетии направил предложение о разработке соответствующего нормативно-правового акта.