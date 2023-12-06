Прокуратура

Прокурор Ингушетии проведет выездной прием граждан в Карабулаке

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Прокурор региона Андрей Васильченко в пятницу, 8 декабря, проведет личный прием граждан в надзорном ведомстве Карабулака.

Как сообщили газете «Ингушетия» в республиканской прокуратуре, в письменном обращении гражданин в обязательном порядке указывает наименование государственного органа, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Сообщается, что в случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. Соблюдение вышеперечисленных требований в письменном обращении позволит прокурору оперативно и полноценно решить все вопросы, затронутые в нем.

На личном приеме гражданином в обязательном порядке предъявляется паспорт.

Прием состоится 8 декабря с 10 до 13 часов в здании Карабулакской прокуратуры по адресу: улица Джабагиева, дом 176.

Отмечается, что предварительно на прием можно записаться по телефону 8(8734) 55-04-25.

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