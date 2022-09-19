Прокурор Ингушетии выслушает проблемы и просьбы жителей Сунженского района

«Если поставленный заявителем вопрос требует вмешательства органа прокуратуры, то посетитель вправе подать в ходе приема уполномоченному лицу, осуществляющему прием, письменное обращение в своих интересах», — сказал представитель региональной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что согласно статье 7 федерального закона от 2 мая 2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование госоргана или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии). Кроме того, следует указать почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. Письменное обращение должно отвечать указанным требованиям, что позволит прокурору своевременно разрешить все поставленные в нем вопросы.

На личном приеме гражданином в обязательном порядке предъявляется паспорт.

Предварительно на прием можно записаться по телефону 8 (8734) 55-04-25.