Прокурор Ингушетии взял на контроль расследование дела о ранении детей и женщин в Назрани
Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко взял на контроль расследование уголовного дела о ранении детей и женщин в Назрани, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Как ранее информировала «Ингушетия», 15 апреля этого года 28-летний житель города несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону прохожих, пострадали дети 11 и 12 лет, а также 42-летняя женщина.
Возбуждение уголовного дела прокуратурой Назрани по инциденту признано законным и обоснованным.
Надзорным ведомством будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.