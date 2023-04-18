Прокуратура

Прокурор Ингушетии взял на контроль расследование дела о ранении детей и женщин в Назрани

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Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко взял на контроль расследование уголовного дела о ранении детей и женщин в Назрани, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как ранее информировала «Ингушетия», 15 апреля этого года 28-летний житель города несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону прохожих, пострадали дети 11 и 12 лет, а также 42-летняя женщина.

Возбуждение уголовного дела прокуратурой Назрани по инциденту признано законным и обоснованным.

Надзорным ведомством будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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