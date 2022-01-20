Прокурор Ингушетии взял на контроль расследование уголовного дела о халатности врачей

Ранее следственным отделом по городу Назрани СУ СКР республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 29 ноября 2021 года, в ГБУ «Республиканский клинический перинатальный центр» 35-летней роженице была проведена операция, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью женщины. Она впала в кому.

Вместе с тем, прокуратурой Назрани по данному факту проведена проверка исполнения законодательства об охране здоровья граждан, в ходе которой выявлены нарушения при оказании женщине медицинской помощи. По итогам проверки прокуратурой города руководству учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Расследование уголовного дела и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования прокурором республики взяты на контроль.