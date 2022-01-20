Прокуратура

Прокурор Ингушетии взял на контроль расследование уголовного дела о халатности врачей

0

Прокурором Ингушетии взято на контроль расследование уголовного дела по факту халатного отношения врачей к роженице, повлекшего причинение тяжкого вреда ее здоровью, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее следственным отделом по городу Назрани СУ СКР республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 29 ноября 2021 года, в ГБУ «Республиканский клинический перинатальный центр» 35-летней роженице была проведена операция, повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью женщины. Она впала в кому.

Вместе с тем, прокуратурой Назрани по данному факту проведена проверка исполнения законодательства об охране здоровья граждан, в ходе которой выявлены нарушения при оказании женщине медицинской помощи. По итогам проверки прокуратурой города руководству учреждения внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Расследование уголовного дела и результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования прокурором республики взяты на контроль.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Единороссы Ингушетии поздравили с днем рождения Героя труда России Марем Богатыреву
В Ингушетии кратно увеличат тестирование на Covid-19
Экс-глава администрации села в Ингушетии незаконно раздал земельные участки на 4 млн рублей
Власти Ингушетии обеспечат прозрачность при распределении земель в сельском поселении Нестеровское
Ингушские борцы-классики готовятся к важным соревнованиям в спортивном центре «Мужичи»
Засоривших отходами реку Кенч в Ингушетии обяжут очистить водный объект
В Ингушетии возбуждено уголовное дело о халатности после того, как пациентка перинатального центра впала в кому
Приставы в Ингушетии в нарушение закона два года не уведомляли должника об имеющихся задолженностях
24-летняя жительница Ингушетии обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему ребенку
Автодор Сунженского района Ингушетии накажут за нарушение прав работников
Ингушетия получила 1,6 млрд рублей из федерального бюджета на ремонт школ

Главное

Яндекс.Метрика

 