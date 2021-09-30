Прокурор Республики Ингушетия с плановой проверкой посетил следственный изолятор № 1
Сегодня с плановой проверкой следственный изолятор № 1 ОФСИН России по Ингушетии посетили прокурор республики Андрей Васильченко и его помощник по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Руслан Албаков, сообщает пресс-служба ОФСИН России по Республике Ингушетия.
В сопровождении начальника следственного изолятора Мусы Батыгова представители надзорного ведомства совершили обход режимных корпусов учреждения, посетили карантинное отделение, карцерные помещения, столовую и медицинскую часть.
Особое внимание во время визита было уделено соблюдению прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей, организации их питания, медицинскому и материально-бытовому обеспечению.
По итогам проверки жалоб на условия содержания в адрес прокурора от лиц, содержащихся под стражей, не поступило.